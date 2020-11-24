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Байден наполягатиме на збільшенні витрат на НАТО, - Столтенберг

Вівторок 24 листопада 2020 14:09
Байден наполягатиме на збільшенні витрат на НАТО, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)
Автор: Андрій Козловський

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що майбутній президент США Джо Байден буде не менш наполегливим у вимогах до союзників по НАТО. Він вважає, що американський лідер наполягатиме на збільшенні витрат на оборону.

Про це Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю медіа-групі Funke.

За словами генсека, в Байдені НАТО матиме "сильного прихильника". Він також закликав не відмовлятися через пандемію від зобов'язань довести витрати на оборону до 2 відсотків ВВП та не допустити виникнення кризи у сфері безпеки.

Столтенберг також зазначив, що серед загроз, які лишаються і навіть посилюються, він назвав Росію, а також ІДІЛ.

Нагадаємо, Йенс Столтенберг сьогодні також заявив, що Європейський союз не може самостійно забезпечити безпеку Європи. Для цього ЄС необхідна військова допомога з боку Сполучених Штатів.

Також повідомлялося, що глава Пентагону закликав зміцнювати НАТО для стримування Росії.

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