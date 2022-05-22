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Байден будет лично убеждать руководство Индии присоединиться к санкциям против РФ

Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Для обсуждения международной изоляции России из-за развязывания войны с Украиной американский президент Джо Байден запланировал персональную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Президент США встретится с индийским премьером в Японии. Американская администрация продолжает работать над убеждением Индии присоединиться к антироссийским санкциям Запада.

Беседа Байдена с Моди состоится в кулуарах саммита Quad. Это неформальный союз Соединенных Штатов, Индии, Японии и Австралии для обеспечения безопасности Тихоокеанского региона.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал переговоры как "конструктивные и прямые". По его словам, тема беседы не станет новой. Байден и Моди уже затронули вопросы санкций против РФ в телефонном разговоре.

Кроме антироссийских санкций и взаимоотношений с РФ, лидеры Quad обсудят и другие вопросы безопасности, например, Тайвань. "Они обсудят все это", – добавил Салливан.

Ранее Индия приостановила на неопределенное время переговоры с Россией о покупке вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31. Причиной остановки стала неуверенность Дели в способности РФ выполнить заказ. Тем не менее, индийское правительство пытается дистанцироваться от связей с Россией, хотя и не поддержало западные санкции против нее.

К слову, президент Байден выдвинул условие для встречи с лидером КНДР.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденИндияСанкции против России