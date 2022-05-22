Байден особисто переконуватиме керівництво Індії приєднатися до санкцій проти РФ

Президент США зустрінеться з індійським прем'єром у Японії. Американська адміністрація продовжує працювати над переконуванням Індії приєднатися до антиросійських санкцій Заходу.

Розмова Байдена з Моді відбудеться в кулуарах саміту Quad. Це неформальний союз Сполучених Штатів, Індії, Японії та Австралії для спільної безпеки Тихоокеанського регіону.

Радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван анонсував перемовини як "конструктивні та прямі". За його словами, тема бесіди не стане новою. Байден і Моді вже зачепили питання санкцій проти РФ у телефонній розмові.

Окрім антиросійських санкцій і взаємин з РФ, лідери Quad обговорять й інші безпекові питання, наприклад, Тайвань. "Вони обговорять усе це", – додав Салліван.

Раніше Індія призупинила на невизначений час переговори з Росією щодо купівлі гелікоптерів далекого радіолокаційного виявлення Ка-31. Причиною зупинки нібито стала невпевненість Делі у здатності РФ виконати замовлення. Проте, індійський уряд намагається дистанціюватися від зв'язків із Росією, хоч і не підтримав західні санкції проти неї.