Байден близький до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS, - FT

"Рішення може бути ухвалено найближчим часом", - заявив один із високопоставлених співробітників адміністрації Байдена.

Байден зіткнувся зі зростаючим тиском з обох боків політичного спектра в Конгресі США, вимагаючи схвалити передачу Україні ракет великої дальності.

Поставки Україні систем ATACMS вписуються в схему військової підтримки України з боку США. Вашингтон не став надавати Києву все, що він вимагає, одразу, а діяв, виходячи з власної оцінки військових потреб на даний момент.

Військова допомога США

Найближчим часом в Україну мають прибути американські танки Abrams, США почали підготовку українських пілотів винищувачів F-16 після того, як дали дозвіл кільком європейським країнам на передачу літаків Києву.

США також ухвалили рішення про відправку в Україну касетних боєприпасів для посилення артилерійського потенціалу країни.

Ракети ATACMS для України

Україна з минулого року просить США про передачу далекобійних ракет ATACMS, здатних бити по цілях на відстані до 300 кілометрів.

Такі ракети Україна може використовувати за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS, які раніше вже передали США.

Ще кілька тижнів тому голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів, що президент Байден поки не дав остаточної відповіді на прохання України про передачу ATACMS.

При цьому глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив можливі постачання далекобійних ракет ATACMS із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, і зазначив, що "ця опція залишається відкритою".

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