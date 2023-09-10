Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS, - FT

"Решение может быть принято в ближайшее время", - заявил один из высокопоставленных сотрудников администрации Байдена.

Байден столкнулся с растущим давлением с обеих сторон политического спектра в Конгрессе США, требуя одобрить передачу Украине ракет большой дальности.

Поставки Украине систем ATACMS вписываются в схему военной поддержки Украины со стороны США. Вашингтон не стал предоставлять Киеву все, что он требует, сразу, а действовал, исходя из собственной оценки военных потребностей на данный момент.

Военная помощь США

В ближайшее время в Украину должны прибыть американские танки Abrams, США начали подготовку украинских пилотов истребителей F-16 после того, как дали разрешение нескольким европейским странам на передачу самолетов Киеву.

США также приняли решение об отправке в Украину кассетных боеприпасов для усиления артиллерийского потенциала страны.

Ракеты ATACMS для Украины

Украина с прошлого года просит США о передаче дальнобойных ракет ATACMS, способных бить по целям на расстоянии до 300 километров.

Такие ракеты Украина может использовать с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, которые ранее уже передали США.

Еще несколько недель назад глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, что президент Байден пока не дал окончательного ответа на просьбу Украины о передаче ATACMS.

При этом глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил возможные поставки дальнобойных ракет ATACMS с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и отметил, что "эта опция остается открытой".

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