Байден анонсував зустріч з Сі Цзіньпіном

"Скоро чи ні, але ми зустрінемося", - наголосив президент Сполучених Штатів, коментуючи можливість зустрічі з Сі Цзіньпіном перед від'їздом до Японії на cаміт G7.

При цьому глава американської держави не уточнив, коли саме може відбутися зустріч із лідером КНР.

Варто зауважити, що остання зустріч між лідерами відбулася 14 листопада 2022 року.