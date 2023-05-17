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Байден анонсировал встречу с Си Цзиньпином

Фото: глава КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден планирует провести встречу с главой Китая Си Цзиньпином.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом глава американского государства заявил в ходе брифинга.

"Скоро или нет, но мы встретимся", - подчеркнул президент Соединенных Штатов, комментируя возможность встречи с Си Цзиньпином перед отъездом в Японию на саммит G7.

При этом глава американского государства не уточнил, когда именно может пройти встреча с лидером КНР.

Стоит заметить, что последняя встреча между лидерами состоялась 14 ноября 2022 года.

Напомним, ранее посол США в Китае Николас Бернс заявлял, что его страна готова вести переговоры с КНР на самом высоком уровне.

Также мы писали, что министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил о желании стабилизировать отношения с США.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитайСи Цзиньпинь