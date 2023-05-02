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Америка та Китай готові до діалогу на найвищому рівні, - посол США в КНР

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Вівторок 02 травня 2023 23:27
Америка та Китай готові до діалогу на найвищому рівні, - посол США в КНР Фото: президент США Джо Байден та голова КНР Сі Цзіньпін (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США готові вести переговори з Китаєм на високому рівні і хочуть налагодити ефективніші канали зв'язку між двома країнами.

Про це заявив посол США в Китаї Ніколас Бернс, передає РБК-Україна з посиланням на NBC.

Відносини США з Китаєм залишаються "складними" та конкурентними, але Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном і вважає, що подальший діалог буде конструктивним, заявив він.

"Ми вважаємо, що нам потрібні найкращі канали зв'язку між двома урядами, і ми готові до діалогу", - сказав Бернс.

Він наголосив, що це особливо важливо робити "коли у країн є великі проблеми і серйозні розбіжності у відносинах".

"Ми ніколи не соромилися говорити і сподіваємось, що китайці підуть нам назустріч", - сказав Бернс.

Нагадаємо, раніше Бернс заявляв, що країни Заходу очікують від Китаю, що він вплине на виведення російських військ з України. Пекіну необхідно бути жорсткішим по відношенню до Москви.

А держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати відкрито сприймають зусилля Китаю щодо просування миру в Україні. Однак Пекін має розуміти, що всі ініціативи необхідно створювати на відновленні базових принципів - територіальної цілісності, суверенітету й незалежності.

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