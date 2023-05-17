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Байден анонсував зустріч з Сі Цзіньпіном

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Вашингтон, Середа 17 травня 2023 19:09
Байден анонсував зустріч з Сі Цзіньпіном Фото: глава КНР Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден планує провести зустріч з головою Китаю Сі Цзіньпіном.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це глава американської держави заявив у ході брифінгу.

"Скоро чи ні, але ми зустрінемося", - наголосив президент Сполучених Штатів, коментуючи можливість зустрічі з Сі Цзіньпіном перед від'їздом до Японії на cаміт G7.

При цьому глава американської держави не уточнив, коли саме може відбутися зустріч із лідером КНР.

Варто зауважити, що остання зустріч між лідерами відбулася 14 листопада 2022 року.

Нагадаємо, раніше посол США в Китаї Ніколас Бернс заявляв, що його країна готова вести переговори з КНР на найвищому рівні.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив про бажання стабілізувати відносини з США.

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