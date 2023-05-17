Байден анонсировал встречу с Си Цзиньпином

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом глава американского государства заявил в ходе брифинга.

"Скоро или нет, но мы встретимся", - подчеркнул президент Соединенных Штатов, комментируя возможность встречи с Си Цзиньпином перед отъездом в Японию на саммит G7.

При этом глава американского государства не уточнил, когда именно может пройти встреча с лидером КНР.

Стоит заметить, что последняя встреча между лидерами состоялась 14 ноября 2022 года.