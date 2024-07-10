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Байден анонсував постачання нових Patriot та значне зміцнення ППО України

Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Під час відкриття саміту НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні додаткової системи Patriot, а також анонсував інші поставки для посилення протиповітряної оборони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Зокрема, Байден заявив, що ЗРК Patriot будуть надані: одна від США, дві від Німеччини та Румунії, ще одну Нідерланди зберуть спільно з іншими партнерами. У свою чергу Італія передасть Україні систему SAMP-T.

"Ці п’ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, мирних жителів і військових, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи можна було швидко використовувати", – сказав президент США відкритті саміту НАТО у Вашингтоні.

Також він зазначив, що США разом з партнерами працюють над наданням Україні цього року десятків додаткових стратегічних систем ППО. Зокрема, у наступні місяці Україна має отримати системи протиповітряної оборони NASAMS, HAWK, IRIS-T та Gepard.

Крім того, Байден наголосив, що США протягом наступного року перенаправлять в Україну перехоплювачі, які були заплановані для постачання в інші країни.

Він відзначив, що Сполучені Штати надають підтримку Україні в партнерстві з членами НАТО та коаліції з понад 50 країн.

"Наше послання Москві та світу чітке: наша підтримка України сильна та непохитна", – сказав Байден.

Також він заявив, що Росія програє у цій війні, оскільки РФ втрачає людей на фронті, росіяни покидають країну, а Україна залишається "вільною та незалежною".

"Україна може і повинна зупинити Путіна", - заявив Джозеф Байден ц своїй промові.

Нагадаємо, що в Білому домі анонсували зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, чого очікувати Україні від саміту НАТО у Вашингтоні, який проходить з 9 по 11 липня.

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