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Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США виділяють для України новий пакет військової допомоги. Він включає додаткові боєприпаси, артилерію та броньовану техніку.

Відповідну заяву зробив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Американський лідер анонсував новий пакет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7. Байден під час розмови заявив, що США роблять усе можливе для зміцнення оборони України для протистояння Росії.

Президент США заявив, що новий пакет включає боєприпаси, артилерію та бронетехніку

Що отримає Україна

Глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що вартість пакета 375 млн доларів. За його словами, Україна отримає:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • мостові системи;
  • броньовані медичні машини;
  • вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
  • тепловізійні системи;
  • запчастини та інше польове обладнання.

Зустріч Байдена та Зеленського

Сьогодні, 21 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером Джо Байденом. Політики провели зустріч у рамках саміту G7.

Крім того, Зеленський на саміті провів зустрічі з іншими світовими лідерами, а саме з прем'єрами Британії, Італії, Канади та Індії, а також з канцлером Німеччини, президентом Франції, Південної Кореї та європейськими чиновниками.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВійськова допомога