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Байден объявил новый пакет военной помощи Украине

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США выделяют для Украины новый пакет военной помощи. Он включает в себя дополнительные боеприпасы, артиллерию и бронированную технику.

Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден, передает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Американский лидер анонсировал новый пакет в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7. Байден в ходе разговора заявил, что США делают все возможное для укрепления обороны Украины для противостояния России.

Президент США заявил, что новый пакет включает в себя боеприпасы, артиллерию и бронетехнику.

Что получит Украина

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что стоимость пакета 375 млн долларов. По его словам, Украина получит:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды;
  • противотанковые управляемые ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • мостовые системы;
  • бронированные медицинские машины;
  • грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • тепловизионные системы;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

Встреча Байдена и Зеленского

Сегодня, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским лидером Джо Байденом. Политики провели встречу в рамках саммита G7.

Кроме того, Зеленский на саммите провел встречи с другими мировыми лидерами, а именно с премьерами Великобритании, Италии, Канады и Индии, а также с канцлером Германии, президентом Франции, Южной Кореи и европейскими чиновниками.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВоенная помощь