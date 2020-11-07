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Байден анонсировал создание своей рабочей группы по коронавирусу

США, Суббота 07 ноября 2020 21:29
Байден анонсировал создание своей рабочей группы по коронавирусу
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Юлия Струк

Победивший на выборах президента США Джо Байден планирует объявить о создании своей рабочей группы по коронавирусу в понедельник, 9 ноября. Группа будет состоять из 12 человек.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на два осведомленных источника.

Отмечается, что рабочую группу возглавят три сопредседателя: бывший генеральный хирург Вивек Мурти, бывший комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Дэвид Кесслер и доктор Марселла Нуньес-Смит из Йельского университета.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США и подчеркнул, что дружба двух стран становится только крепче.

Как писало РБК-Украина, Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов Америки. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.

Так, ранее действующий президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника Байдена в планах объявить в Штатах многолетний карантин. По словам Трампа, он не допустит блокировки.

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