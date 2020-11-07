Байден анонсував створення своєї робочої групи по коронавірусу

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Переможець на виборах президента США Джо Байден планує оголосити про створення своєї робочої групи по коронавірусу у понеділок, 9 листопада. Група складатиметься з 12 осіб.

Про це пише CNN, посилаючись на два інформованих джерела.

Відзначається, що робочу групу очолять три співголови: колишній генеральний хірург Вівек Мурті, колишній комісар Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Девід Кесслер і доктор Марселла Нуньєс-Сміт з Єльського університету.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США і підкреслив, що дружба двох країн стає тільки міцніше.

Як писало РБК-Україна, Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів Америки. Своєю чергою діючий глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

Так, раніше чинний президент США Дональд Трамп звинуватив свого суперника Байдена в планах оголосити в Штатах багаторічний карантин. За словами Трампа, він не допустить блокування.