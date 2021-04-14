Байден об Афганистане: пора положить конец самой продолжительной войне США

"Пора положить конец самой продолжительной войне Америки… Атаки 11 сентября (2001 года, - ред.) не могут оправдывать присутствия американских войск в Афганистане", - говорится в речи Байдена.

Он также заявит о том, что будет последним американским президентом, при котором войска США будут присутствовать в этой стране.

"Я уже четвертый американский президент, который руководит присутствием американских войск в Афганистане. Были два республиканца. Два демократа. Я не передам эту ответственность пятому", - говорится в его речи.

При этом ожидается, что США сохранят дипломатическое и гуманитарное присутствие, а также выступят в поддержку мирных переговоров между афганским правительством и талибами.

"После тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами, с нашими военными руководителями и специалистами в области разведки, с нашими дипломатами и экспертами по развитию, а также с Конгрессом и вице-президентом я пришел к выводу, что пришло время положить конец самой продолжительной войне Америки. Пора американским войскам возвращаться домой", - скажет Байден.