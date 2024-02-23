"Баян" долітався. Повітряні сили підтвердили знищення літака А-50

"Баян, ти де?" А-50 із позивним "Баян" долітався!", - написав командувач.

Також Олещук вирішив привітати окупантів "З Днем захисника вітчизни".

Він подякував Головному управлінню розвідки МОУ та всім, хто забезпечив результат.

Інформація від росіян

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що "невстановлений літальний апарат упав у Канівському районі в Краснодарському краї, на місці падіння горить очерет".

Пізніше оперативний штаб регіону заявив, що нібито два літальних апарати впали на території Канівського району Краснодарського краю. Однак українська сторона інформацію про другий об'єкт не підтверджувала.

Раніше джерела РБК-Україна в Силах оборони України повідомляли, що українські військові над акваторією Азовського моря збили російський літак А-50.

Крім того, одне з джерел в розмові з РБК-Україна уточнило, що літак було збито в районі російського Єйська.

Знищення літаків А-50 та Іл-22 РФ 14 січня

РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони 14 січня повідомляло, що ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили ІЛ-22. 15 січня офіційно знищення двох літаків підтвердив колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Раніше речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що збиття літаків радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного командного пункту Іл-22 РФ може відстрочити майбутні ракетні удари загарбників. Водночас вона назвала поки що "гучною заявою" наявність повного контролю в українських сил над повітряним простором Азовського та Чорного морів після збиття російських літаків.

Нагадаємо, вже 19 січня в акваторії Азовського моря було зафіксовано російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. 21 січня стало відомо, що внаслідок пошкодження повітряного командного пункту Іл-22 над Азовським морем загинув командир російського літака.

Докладніше про те, чому важливим є знищення А-50 і в чому унікальність цієї операції - читайте у матеріалі РБК-Україна.