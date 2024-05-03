"Баварія" знайшла кризовий гранд для несподіваного обміну тренерами
Керівництво мюнхенської "Баварії" зацікавилося кандидатурою головного тренера англійського "Манчестер Юнайтед" Еріка тен Хага на заміну керманичу команди Томасу Тухелю.
Про це заявив журналіст Крістіан Фальк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter інсайдера.
Нідерландський фахівець став новим претендентом на посаду коуча "ротен". Водночас Тухель зацікавлений у роботі з МЮ, але не вестиме перемовини до кінця сезону.
Менеджмент "Баварії" вивчає варіант зі запрошенням тен Хага. На чолі "червоних дияволів" він, найімовірніше, не потрапить до Ліги чемпіонів і поставить під сумнів подальшу співпрацю з манкуніанців. Замінити нідерландця на "Олд Траффорд" може якраз Тухель, який покине Мюнхен наприкінці сезону.
Тен Хаг – не стороння фігура для "Баварії". У 2013-2015 рр. він тренував резервну команду мюнхенців, а потім повернувся на батьківщину. Там фахівець і зробив собі ім'я на чолі "Утрехта" та амстердамського "Аякса".
Напередодні від роботи в "Баварії" відмовився Ральф Рангнік. Керманич збірної Австрії не захотів повертатися до клубної роботи. Натомість він зосередиться на підготовці національної команди до Євро-2024.
До слова, раніше "Баварія" розписала нічию з "Реалом" у першому півфіналі Ліги чемпіонів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.