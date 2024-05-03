"Баварія" знайшла кризовий гранд для несподіваного обміну тренерами

Про це заявив журналіст Крістіан Фальк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter інсайдера .

Нідерландський фахівець став новим претендентом на посаду коуча "ротен". Водночас Тухель зацікавлений у роботі з МЮ, але не вестиме перемовини до кінця сезону.

Менеджмент "Баварії" вивчає варіант зі запрошенням тен Хага. На чолі "червоних дияволів" він, найімовірніше, не потрапить до Ліги чемпіонів і поставить під сумнів подальшу співпрацю з манкуніанців. Замінити нідерландця на "Олд Траффорд" може якраз Тухель, який покине Мюнхен наприкінці сезону.

Тен Хаг – не стороння фігура для "Баварії". У 2013-2015 рр. він тренував резервну команду мюнхенців, а потім повернувся на батьківщину. Там фахівець і зробив собі ім'я на чолі "Утрехта" та амстердамського "Аякса".

Напередодні від роботи в "Баварії" відмовився Ральф Рангнік. Керманич збірної Австрії не захотів повертатися до клубної роботи. Натомість він зосередиться на підготовці національної команди до Євро-2024.