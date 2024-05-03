"Бавария" нашла кризисный гранд для неожиданного обмена тренерами

Об этом заявил журналист Кристиан Фальк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера .

Нидерландский специалист стал новым претендентом на должность коуча "ротен". В то же время, Тухель заинтересован в работе с МЮ, но не будет вести переговоры до конца сезона.

Менеджмент "Баварии" изучает вариант с приглашением тен Хага. Во главе "красных дьяволов" он, вероятнее всего, не попадет в Лигу чемпионов и поставит под сомнение дальнейшее сотрудничество с манкунианцами. Заменить нидерландца на "Олд Траффорд" может как раз Тухель, который покинет Мюнхен в конце сезона.

Тен Хаг – не посторонняя фигура для "Баварии". В 2013-2015 гг. он тренировал резервную команду мюнхенцев, а затем вернулся на родину. Там специалист и сделал себе имя во главе "Утрехта" и амстердамского "Аякса".

Накануне от работы в "Баварии" отказался Ральф Рангник. Руководитель сборной Австрии не захотел возвращаться к клубной работе. Он сосредоточится на подготовке национальной команды к Евро-2024.