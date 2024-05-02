Третій топ-тренер відмовив "Баварії" в співпраці: відома причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Австрійського футбольного союзу.

Іменитий фахівець відхилив пропозицію німецького гранда щодо працевлаштування. Тренер зосередиться на роботі з австрійською національною командою.

"Я усім серцем занурений у роботу зі збірною Австрії. Я неймовірно задоволений цією роботою і сповнений рішучості успішно продовжувати обраний нами шлях. Окремо хотів би підкреслити, що це не відмова "Баварії", а швидше заради моєї команди та наших спільних цілей", – заявив Рангнік.

За інформацією Bild, 65-річний фахівець не захотів поєднувати дві посади. У разі прийняття пропозиції мюнхенців тренеру довелося би планувати новий сезон під час Євро-2024, де виступатиме Австрія. Окрім того, він не захотів різко змінювати стиль життя і в такому віці повертатися до щоденної роботи.

Рангнік – третій фахівець, який відмовив "Баварії". Раніше керівництво "ротен" не змогло переконати перейти в лави мюнхенців Хабі Алонсо та Юліана Нагельсманна. Ще на початку лютого "Баварія" анонсувала відставку нинішнього тренера команди Томаса Тухеля.

Хто такий Ральф Рангнік

Уродженець Бакнанга, футболіст, тренер і функціонер. Після безславної ігрової кар'єри зосередився на тренерському ремеслі, зокрема надихався роботою Валерія Лобановського.

Тренував низку німецьких команд, зокрема "Штутгарт", "Шальке" (двічі) та "Хоффенхайм". У 2012 році приєднався до структури "Ред Булла", де працював на посадах спортивного директора, головного тренера та функціонера "Зальцбурга", РБ "Лейпциг" та інших команд системи. У 2021-2022 рр. тренував МЮ, а два роки тому очолив збірну Австрії.

Вважається хрещеним батьком сучасного німецького футболу. На його ідеях виросли згадані Тухель і Нагельсманн, а також Марко Розе, Рогер Шмідт, Аді Хюттер та багато інших фахівців.