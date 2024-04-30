"Баварія" розписала яскраву нічию з "Реалом" у першому півфіналі Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу, перші матчі

"Баварія" – "Реал" – 2:2

Голи: Сане, 53, Кейн, 57 (пенальті) – Вінісіус, 24, 83 (пенальті)

Зі стартовим свистком мюнхенці полетіли вперед. Перший момент господарі змарнували вже на першій хвилині – Сане з меж штрафного не переграв Луніна після передачі Кейна в дотик. Згодом форвард пробив у руки українцю, а Сане та Мусіалі забракло влучності.

Утім, "вершкові" витримали натиск "Баварії" та до середини тайму відсунули перебіг подій подалі від власних воріт. А на 24-й хвилині "Реал" несподівано повів у рахунку. Диригент мадридців Кроос однією передачею розрізав оборону та вивів Вінісіуса на побачення з Нойєром – бразилець був точним.

Тепер Королівський клуб виглядав цікавіше в атаках. Утім, до нових реальних нагод забити справа до перерви надійшла. "Баварія" прийшла до тями ще в першій половині. Та запам'яталися мюнхенці в ці хвилини хіба що неточним ударом Кейна зі штрафного.

Зате на старті другої 45-хвилинки господарі видали ударний відрізок. За якихось чотири хвилини "Баварія" зуміла повністю перевернути гру. Спершу Сане змістився з правого флангу ближче до центру та з меж штрафного потужно пробив у ближній кут – Лунін виявився безсилим. А ледь не в наступній атаці Васкес збив Мусіалу, а Кейн упевнено виконав одинадцятиметровий.

Мюнхенці продовжили володіти ініціативою і після двох голів. Ось Кейн із рикошетом відправив м'яч повз стійку після розвороту в межах штрафного. Далі Лунін узяв удар Дайєра головою після кутового. Та поступово "Реал" за сценарієм першого тайму перебрав контроль над грою.

Момент для Вінісіуса організував Модріч, після передачі якого бразилець вискочив на побачення з Нойєром. Цього разу досвідчений голкіпер парирував удар нападника. Та за кілька хвилин Родріго в боротьбі з Кімом заробив пенальті, а Вінісіус холоднокровно реалізував одинадцятиметровий!

Зрештою, цифри на табло більше не змінилися. Отже, володаря путівки до фіналу Ліги чемпіонів німецький та іспанський гранди визначать в Мадриді. Матч-відповідь відбудеться 8 травня на "Сантьяго Бернабеу".