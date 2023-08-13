"Баварія" зі стомільйонним Кейном із розгромом віддала РБ "Лейпциг" Суперкубок Німеччини

Німеччина, Суперкубок Німеччини

"Баварія" – РБ "Лейпциг" – 0:3

Голи: Ольмо, 3, 44, 68 (пенальті)

"Червоні бики" зуміли забити швидкий м'яч. На 3-й хвилині саксонцям допоміг стандарт. У межах штрафного після рикошетів сферу підхопив Ольмо та технічно поклав у дальній кут.

Під завісу першого тайму іспанський хавбек подвоїв перевагу "Лейпцига". Він отримав передачу в карній зоні "Баварії", своїм варіантом фінта Зідана пройшов оборонця і відправив м'яч у сітку. Ульрайх завадити піренейцю не зумів і в третьому голі – Ольмо класно виконав одинадцятиметровий, а кіпер не зміг дотягнутися до м'яча.

Для 25-річного іспанця цей хет-трик став першим у кар'єрі. Він став лише третім футболістом, який тричі засмутив "Баварію" на мюнхенській "Альянц Арені". До цього таке досягнення підкорилося Лукебакіо та Глатцелю.

Головний новачок Бундесліги цього літа – Харрі Кейн – дебютував у складі "ротен". Керманич "Баварії" Томас Тухель випустив англійця на 63-й хвилині. Проте, центрфорвард так і не завдав жодного удару в напрямку воріт "Лейпцига".