"Бавария" со стомиллионным Кейном с разгромом отдала РБ "Лейпциг" Суперкубок Германии

Германия, Суперкубок Германии

"Бавария" – РБ "Лейпциг" – 0:3

Голы: Ольмо, 3, 44, 68 (пенальти)

"Красные быки" сумели забить быстрый мяч. На 3-й минуте саксонцам помог стандарт. В пределах штрафной после рикошетов сферу подхватил Ольмо и технично уложил в дальний угол.

Под занавес первого тайма испанский хавбек удвоил преимущество "Лейпцига". Он получил передачу в штрафной зоне "Баварии", своим вариантом финта Зидана прошел защитника и отправил мяч в сетку. Ульрайх помешать пиренейцу не сумел и в третьем голе – Ольмо классно исполнил одиннадцатиметровый, а кипер не смог дотянуться до мяча.

Для 25-летнего испанца этот хет-трик стал первым в карьере. Он стал лишь третьим футболистом, трижды огорчившим "Баварию" на мюнхенской "Альянц Арене". До этого такое достижение покорилось Лукебакио и Глатцелю.

Главный новичок Бундеслиги этого лета – Харри Кейн – дебютировал в составе "ротен". Наставник "Баварии" Томас Тухель выпустил англичанина на 63-й минуте. Однако центрфорвард так и не нанес ни одного удара в направлении ворот "Лейпцига".