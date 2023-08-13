RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Бавария" со стомиллионным Кейном с разгромом отдала РБ "Лейпциг" Суперкубок Германии

Фото: Давид Ольмо оформил хет-трик против "ротен" (facebook.com/rbleipzig)
Автор: Антон Федорцив

Мюнхенская "Бавария" на домашней арене уступила РБ "Лейпциг" в битве за Суперкубок Германии-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Германия, Суперкубок Германии

"Бавария" – РБ "Лейпциг" – 0:3

Голы: Ольмо, 3, 44, 68 (пенальти)

"Красные быки" сумели забить быстрый мяч. На 3-й минуте саксонцам помог стандарт. В пределах штрафной после рикошетов сферу подхватил Ольмо и технично уложил в дальний угол.

Под занавес первого тайма испанский хавбек удвоил преимущество "Лейпцига". Он получил передачу в штрафной зоне "Баварии", своим вариантом финта Зидана прошел защитника и отправил мяч в сетку. Ульрайх помешать пиренейцу не сумел и в третьем голе – Ольмо классно исполнил одиннадцатиметровый, а кипер не смог дотянуться до мяча.

Для 25-летнего испанца этот хет-трик стал первым в карьере. Он стал лишь третьим футболистом, трижды огорчившим "Баварию" на мюнхенской "Альянц Арене". До этого такое достижение покорилось Лукебакио и Глатцелю.

Главный новичок Бундеслиги этого лета – Харри Кейн – дебютировал в составе "ротен". Наставник "Баварии" Томас Тухель выпустил англичанина на 63-й минуте. Однако центрфорвард так и не нанес ни одного удара в направлении ворот "Лейпцига".

К слову, ранее "Арсенал" завоевал Суперкубок Англии победой над "Манчестер Сити".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БаварияЛейпциг