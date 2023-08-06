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"Арсенал" без Зінченка виграв у "Манчестер Сіті" матч за Суперкубок Англії

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Лондон, Неділя 06 серпня 2023 20:22
"Арсенал" без Зінченка виграв у "Манчестер Сіті" матч за Суперкубок Англії Фото: "Каноніри" здолали чемпіона Англії (twitter.com/EmiratesFACup)
Автор: Антон Федорців

Лондонський "Арсенал" на легендарному "Вемблі" в післяматчевій серії пенальті переграв "Манчестер Сіті" та здобув Суперкубок Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Суперкубок Англії

"Манчестер Сіті" – "Арсенал" – 1:1 (пенальті – 1:4)

Голи: Палмер, 77 – Троссард, 90+11

У першому таймі суперники змарнували по дві напівнагоди. На 14-й хвилині з рикошетом від оборонця пробив поруч зі стійкою з лінії штрафного. Згодом "канонір" Гаверц завдав удару з розвороту з меж штрафного, але Ортега зреагував.

Вони ж нагадали про себе перед перервою. Німець із "Арсенала" пробив повз ворота, а іспанський хавбек "Сіті" не зміг перекинути кіпера з центра поля. М'яч опустився на сітку згори.

Після перерви краще виглядали "містяни". Зрештою, підопічні Пепа Гвардіоли і відкрили рахунок. Щоправда, став він наслідком індивідуальної майстерності. Резервіст Палмер отримав передачу від Де Брюйне та розкішним ударом поклав у дальній кут.

Здавалося, що матч рухається до закономірної перемоги "Ман Сіті", але на 11-й (!) доданій арбітром хвилині "Арсенал" відігрався. Це Троссард узяв ініціативу на себе після стандарту та пробив із лінії штрафного. М'яч зачепив Аканджі, дезорієнтував кіпера та закотився за лінію.

У серії ж пенальті справи "містян" відразу пішли кепсько. Де Брюйне поцілив у поперечину, а згодом Ремсдейл ще й парирував удар героя фіналу Ліги чемпіонів Родрі. Натомість "каноніри" Едегор, Троссард, Сака та Вієйра були точними. Отже, "Арсенал" здобув перший трофей у новому сезоні.

До слова, напередодні Шевченко та Зінченко провели благодійний матч у столиці Великої Британії.

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Арсенал Манчестер Сити
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