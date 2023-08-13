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"Баварія" зі стомільйонним Кейном із розгромом віддала РБ "Лейпциг" Суперкубок Німеччини

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Мюнхен, Неділя 13 серпня 2023 11:27
"Баварія" зі стомільйонним Кейном із розгромом віддала РБ "Лейпциг" Суперкубок Німеччини Фото: Давід Ольмо оформив хет-трик проти "ротен" (facebook.com/rbleipzig)
Автор: Антон Федорців

Мюнхенська "Баварія" на домашній арені поступилася РБ "Лейпциг" у битві за Суперкубок Німеччини-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Німеччина, Суперкубок Німеччини

"Баварія" – РБ "Лейпциг" – 0:3

Голи: Ольмо, 3, 44, 68 (пенальті)

"Червоні бики" зуміли забити швидкий м'яч. На 3-й хвилині саксонцям допоміг стандарт. У межах штрафного після рикошетів сферу підхопив Ольмо та технічно поклав у дальній кут.

Під завісу першого тайму іспанський хавбек подвоїв перевагу "Лейпцига". Він отримав передачу в карній зоні "Баварії", своїм варіантом фінта Зідана пройшов оборонця і відправив м'яч у сітку. Ульрайх завадити піренейцю не зумів і в третьому голі – Ольмо класно виконав одинадцятиметровий, а кіпер не зміг дотягнутися до м'яча.

Для 25-річного іспанця цей хет-трик став першим у кар'єрі. Він став лише третім футболістом, який тричі засмутив "Баварію" на мюнхенській "Альянц Арені". До цього таке досягнення підкорилося Лукебакіо та Глатцелю.

Головний новачок Бундесліги цього літа – Харрі Кейн – дебютував у складі "ротен". Керманич "Баварії" Томас Тухель випустив англійця на 63-й хвилині. Проте, центрфорвард так і не завдав жодного удару в напрямку воріт "Лейпцига".

До слова, раніше "Арсенал" здобув Суперкубок Англії перемогою над "Манчестер Сіті".

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