"Бавария" со стомиллионным Кейном с разгромом отдала РБ "Лейпциг" Суперкубок Германии
Мюнхенская "Бавария" на домашней арене уступила РБ "Лейпциг" в битве за Суперкубок Германии-2023.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Германия, Суперкубок Германии
"Бавария" – РБ "Лейпциг" – 0:3
Голы: Ольмо, 3, 44, 68 (пенальти)
"Красные быки" сумели забить быстрый мяч. На 3-й минуте саксонцам помог стандарт. В пределах штрафной после рикошетов сферу подхватил Ольмо и технично уложил в дальний угол.
Под занавес первого тайма испанский хавбек удвоил преимущество "Лейпцига". Он получил передачу в штрафной зоне "Баварии", своим вариантом финта Зидана прошел защитника и отправил мяч в сетку. Ульрайх помешать пиренейцу не сумел и в третьем голе – Ольмо классно исполнил одиннадцатиметровый, а кипер не смог дотянуться до мяча.
Для 25-летнего испанца этот хет-трик стал первым в карьере. Он стал лишь третьим футболистом, трижды огорчившим "Баварию" на мюнхенской "Альянц Арене". До этого такое достижение покорилось Лукебакио и Глатцелю.
Главный новичок Бундеслиги этого лета – Харри Кейн – дебютировал в составе "ротен". Наставник "Баварии" Томас Тухель выпустил англичанина на 63-й минуте. Однако центрфорвард так и не нанес ни одного удара в направлении ворот "Лейпцига".
К слову, ранее "Арсенал" завоевал Суперкубок Англии победой над "Манчестер Сити".
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