UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Баварія" здолала зірковий ПСЖ на виїзді в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Фото: Кінгслі Коман (ліворуч) вкотре засмутив рідний клуб (uefa.com)
Автор: Антон Федорців

Мінімальною перемогою мюнхенської "Баварії" завершився перший матч плей-офф Ліги чемпіонів 2022/23 проти французького "Парі Сен-Жермен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перші матчі

"Парі Сен-Жермен" – "Баварія" – 0:1

Гол: Коман, 53

Вилучення: Павар, 90+2 (Б, друга жовта картка)

Зі стартових хвилин мюнхенці полетіли вперед. Уже в дебюті "ротен" могли відкрити рахунок. Це Чупо-Мотінг протягнув м'яч до півкола штрафного та пробив поруч зі стійкою.

"Баварія" продовжила контролювати ситуацію і надалі. Однак, м'яч вперто не хотів іти в сітку воріт ПСЖ. Ось Павар наважився на постріл метрів із 25-ти – мимо воріт. Згодом до справи взявся Коман. До перерви французький вінгер встиг тричі пробити – Доннарумма впіймав перший удар, а два наступних розминулися з рамкою.

Та все ж вихованець парижан забив на старті другої половини. Мюнхенці оформили хрестоматійний гол – Девіс навісив із лівого флангу на протилежний бік карної зони, а Коман метрів із 13-ти низовим ударом "прошив" воротаря.

Новий спалах активності від "Баварії" припав на середину тайму. Впродовж двох хвилин німецький гранд змарнував дві нагоди. Спершу Доннарумма перевів у поперечину постріл Чупо-Мотінга після скидки Мусіали. А потім кіпер парирував і удар Павара після стандарту.

Парижани спромоглися на небезпечні випади лише на фінальному відрізку. Мбаппе навіть двічі забив, але суддівська бригада скасувала обидва взяття воріт через положення поза грою. У першому випадку ще й класно проявив себе воротар гостей Зоммер.

Зрештою, відігратися господарі поля не змогли. "Баварія" ж здобула мінімальну перемогу на виїзді та стала фаворитом у боротьбі за путівку в чвертьфінал. Матч-відповідь відбудеться 8 березня у Мюнхені.

До слова, напередодні "Рух" U-19 дізнався суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БаваріяПСЖЛіга чемпіонів