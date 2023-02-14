"Бавария" одолела звездный ПСЖ на выезде в 1/8 финала Лиги чемпионов

Минимальной победой мюнхенской "Баварии" завершился первый матч плей-офф Лиги чемпионов 2022/23 против французского "Пари Сен-Жермен".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Лига чемпионов, 1/8 финала, первые матчи
"Пари Сен-Жермен" – "Бавария" – 0:1
Гол: Коман, 53
Удаление: Павар, 90+2 (Б, вторая желтая карточка)
Со стартовых минут мюнхенцы полетели вперед. Уже в дебюте "ротен" могли открыть счет. Это Чупо-Мотинг протянул мяч к полукругу штрафной и пробил рядом со штангой.
"Бавария" продолжила контролировать ситуацию и дальше. Однако мяч упорно не хотел идти в сетку ворот ПСЖ. Вот Павар решился на выстрел метров с 25-ти – мимо ворот. Вскоре за дело взялся Коман. До перерыва французский вингер успел трижды пробить – Доннарумма поймал первый удар, а два последующих разминулись со створом.
И все же воспитанник парижан забил на старте второй половины. Мюнхенцы оформили хрестоматийный гол – Дэвис навесил с левого фланга на противоположную сторону штрафной зоны, а Коман метров с 13-ти низовым ударом "прошил" вратаря.
Новая вспышка активности от "Баварии" пришлась на середину тайма. В течение двух минут немецкий гранд упустил две возможности. Сначала Доннарумма перевел в перекладину выстрел Чупо-Мотинга после скидки Мусиалы. А потом кипер парировал и удар Павара после стандарта.
Парижане смогли организовать опасные выпады лишь на финальном отрезке. Мбаппе даже дважды забил, но судейская бригада отменила оба взятия ворот из-за положения вне игры. В первом случае еще и классно проявил себя вратарь гостей Зоммер.
В конце концов отыграться хозяева поля не смогли. "Бавария" одержала минимальную победу на выезде и стала фаворитом в борьбе за путевку в четвертьфинал. Ответный матч состоится 8 марта в Мюнхене.
К слову, накануне "Рух" U-19 узнал соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.
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