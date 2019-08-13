"Бавария" усилилась вице-чемпионом мира

Фото: Иван Перишич (twitter.com/FCBayern)

Сильнейший клуб Германии подписал хорвата на правах аренды

Самый титулованный клуб Германии "Бавария" объявил о переходе на правах аренды вице-чемпиона мира в составе сборной Хорватии полузащитника миланского "Интера" Ивана Перишича. Об этом сообщается на сайте мюнхенского клуба.

Соглашение рассчитано до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа 30-летнего футболиста.

Der #FCBayern hat den kroatischen Nationalspieler Ivan Perišić verpflichtet. Der Vize-Weltmeister wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis von Inter Mailand nach München. #ServusIvan



Zur Presseerklärung: https://t.co/DCCe7fwXmN pic.twitter.com/LCjUSZboGN — FC Bayern München (@FCBayern) August 13, 2019

Перишич выступал за "Интер" с января 2015 года. В составе миланского клуба хавбек принял участие в 163 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 58 забитых мячей, а также отдал 52 результативные передачи.

За сборную Хорватии сыграл 83 матча и забил 23 гола.

Напомним, по окончанию прошлого сезона "Баварию" покинули два ведущих футболиста - голландец Арьен Роббен и француз Франк Рибери.