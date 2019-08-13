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"Бавария" усилилась вице-чемпионом мира

Новости » Спорт    13.08.2019 - 14:24
"Бавария" усилилась вице-чемпионом мира
Фото: Иван Перишич (twitter.com/FCBayern)

Сильнейший клуб Германии подписал хорвата на правах аренды

Самый титулованный клуб Германии "Бавария" объявил о переходе на правах аренды вице-чемпиона мира в составе сборной Хорватии полузащитника миланского "Интера" Ивана Перишича. Об этом сообщается на сайте мюнхенского клуба.

Соглашение рассчитано до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа 30-летнего футболиста.

Перишич выступал за "Интер" с января 2015 года. В составе миланского клуба хавбек принял участие в 163 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 58 забитых мячей, а также отдал 52 результативные передачи.

За сборную Хорватии сыграл 83 матча и забил 23 гола.

Напомним, по окончанию прошлого сезона "Баварию" покинули два ведущих футболиста - голландец Арьен Роббен и француз Франк Рибери.

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