"Баварія" посилилася віце-чемпіоном світу

Фото: Іван Перішич (twitter.com/FCBayern)

Найсильніший клуб Німеччини підписав хорвата на правах оренди

Найтитулованіший клуб Німеччини "Баварія" оголосив про перехід на правах оренди віце-чемпіона світу в складі збірної Хорватії півзахисника міланського "Інтера" Івана Перішіча. Про це повідомляється на сайті мюнхенського клубу.

Угода розрахована до закінчення сезону-2019/20 з правом подальшого викупу 30-річного футболіста.

Der #FCBayern hat den kroatischen Nationalspieler Ivan Perišić verpflichtet. Der Vize-Weltmeister wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis von Inter Mailand nach München. #ServusIvan



Zur Presseerklärung: https://t.co/DCCe7fwXmN pic.twitter.com/LCjUSZboGN — FC Bayern München (@FCBayern) August 13, 2019

Перішич виступав за "Інтер" з січня 2015 року. У складі міланського клубу хавбек взяв участь в 163 матчах у всіх турнірах, в яких став автором 58 забитих м'ячів, а також віддав 52 результативні передачі.

За збірну Хорватії зіграв 83 матчі і забив 23 голи.

Нагадаємо, після закінчення минулого сезону "Баварію" покинули два провідні футболісти - голландець Ар'єн Роббен і француз Франк Рібері.