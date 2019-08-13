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"Баварія" посилилася віце-чемпіоном світу

Новини » Спорт    13.08.2019 - 14:24
"Баварія" посилилася віце-чемпіоном світу
Фото: Іван Перішич (twitter.com/FCBayern)

Найсильніший клуб Німеччини підписав хорвата на правах оренди

Найтитулованіший клуб Німеччини "Баварія" оголосив про перехід на правах оренди віце-чемпіона світу в складі збірної Хорватії півзахисника міланського "Інтера" Івана Перішіча. Про це повідомляється на сайті мюнхенського клубу.

Угода розрахована до закінчення сезону-2019/20 з правом подальшого викупу 30-річного футболіста.

Перішич виступав за "Інтер" з січня 2015 року. У складі міланського клубу хавбек взяв участь в 163 матчах у всіх турнірах, в яких став автором 58 забитих м'ячів, а також віддав 52 результативні передачі.

За збірну Хорватії зіграв 83 матчі і забив 23 голи.

Нагадаємо, після закінчення минулого сезону "Баварію" покинули два провідні футболісти - голландець Ар'єн Роббен і француз Франк Рібері.

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