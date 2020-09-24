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Баварія - Севілья: кому вдасться завоювати другий Суперкубок УЄФА

Будапешт, Четвер 24 вересня 2020 07:50
Баварія - Севілья: кому вдасться завоювати другий Суперкубок УЄФА
Фото: "Баварія" готується до матчу з "Севільєю" (twitter.com/FCBayernEN)
Автор: Вера Олейник

"Баварія" і "Севілья" битимуться в матчі за Суперкубок УЄФА 2020 року. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 3". Букмекери вважають німецьку команду фаворитом поєдинку.

24 вересня 22:00
Будапешт, стадіон "Пушкаш Арена"

"Баварія" стала переможцем Ліги чемпіонів, обігравши в фіналі ПСЖ (1:0). Мюнхенський клуб встановив рекорд у минулому розіграші, вигравши всі 11 матчів протягом одного сезону, і забивши менш ніж два м'ячі лише у вирішальному поєдинку.

Крім того, команда Ханса-Дітера Фліка також виграла чемпіонат і Кубок Німеччини, оформивши другий требл у своїй історії. Попередній був у сезоні 2012/13.

"Севілья" в минулому сезоні Ліги Європи довела, що це їх турнір. Іспанці у фіналі обіграли "Інтер" з рахунком 3:2.

В якій формі команди

Німці шикарно почали новий сезон в Бундеслізі, розгромивши на своєму полі "Шальке" з рахунком 8:0. Де, як зазвичай, відзначилися Левандовські і Гнабрі (тричі), а також Горетцка, Мюллер, Сані, Мусіала.

"Севілья" не програє 21 матч, але сезон у чемпіонаті Іспанії для неї ще не почався. Іспанські команди, які влітку пройшли в єврокубках, поки відпочивають. Перший матч "Севільї" відбудеться тільки за 4 дні після сьогоднішньої зустрічі.

Статистика команд у матчі за Суперкубок УЄФА

Для "Баварії" майбутній поєдинок стане п'ятим в історії. І лише раз мюнхенці привезли трофей в столицю Баварії, обігравши у 2013 році "Челсі". "Севілья" буде грати вже вшосте в матчі за Суперкубок, але завоювати трофей в минулому їм також вдавалося лише один раз - 2006 році.

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