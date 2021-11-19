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Баварія різко посилила карантин через сплеск захворюваності

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П'ятниця 19 листопада 2021 15:24
Баварія різко посилила карантин через сплеск захворюваності Фото: Баварія різко посилила карантин для невакцинованих (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Баварія прийняла рішення різко посилити карантинні обмеження. В деяких округах можуть ввести локдаун.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Deutschlandfunk.

За словами прем'єр-міністра Маркуса Зедера, протягом наступних трьох тижнів у Баварії усі клуби, дискотеки й бари припинять свою роботу. Також скасовується цьогорічний різдвяний ярмарок, а культурні й спортивні заходи дозволені лише при максимальній завантаженості глядачами до 25%.

Округи в яких захворюваність перевищуватиме 1000 осіб - будуть повністю зачинені.

Прем’єр зауважив, що в клініках 90% від усіх пацієнтів - досі не вакциновані.

"Драма корони продовжується", - відзначив Седер.

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Баварія Германия Карантин Вакцинація
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