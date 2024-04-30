"Баварія" – "Реал": що треба знати про класичне протистояння в півфіналі Ліги чемпіонів

Коротко про історію протистоянь "Баварії" та "Реала", де дивитися поєдинок і прогноз букмекерів – у підбірці РБК-Україна .

Матч "Баварія" – "Реал" відбудеться у вівторок, 30 квітня. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO в підписках "Максимальна" та "Спорт", а також сервіс Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".

Протистояння "Баварії" та "Реала" – абсолютна класика турніру ще з тих часів, коли він називався Кубком чемпіонів. Уперше турнірні шляхи мюнхенців із "вершковими" перетнулися в півфіналі сезону 1975/76. Після нічиєї в Мадриді (1:1) "ротен" узяли своє на "Олімпіаштадіоні" з дублем Герда Мюллєра, щоб втретє поспіль взяти "вухатий" трофей.

Поступово "Баварія" і "Реал" відійшли в тінь, щоб відновити епічне суперництво на зламі століть. Починаючи зі сезону 1999/2000 німецький та іспанський гранди зіграли 12 поєдинків за 7 років. До того ж, двічі мюнхенці зійшлися з "галактікос" на стадії півфіналу. Якщо в першому сезоні гору взяв "Реал", то в наступному – "Баварія". Перемогти такого опонента ще й стало хорошою прикметою. І мадридці, і мюнхенці здобули кубок після перемоги одних над іншими. "Реал" ще й повторив цей трюк у сезоні 2001/02.

Після невеликої паузи "вершкові" взялися за старе в сезоні 2013/14. Те подвійне побачення з мюнхенцями вийшло неконкурентним. Після мінімальної перемоги на "Бернабеу" з голом Бензема "Реал" просто знищив "Баварію" на виїзді (4:0). Дублі в складі мадридців оформили Серхіо Рамос і Кріштіану Роналду.

Німецький гранд відчайдушно намагався зупинити "Реал" і в сезоні 2016/17, і в кампанії 2017/18. Утім, зупинити машину Зінедіна Зідана зі штампування нового напису Real Madrid на Кубку чемпіонів не змогли. Хоча в другому випадку мюнхенці були поруч і навіть в обох поєдинках забивали першими (1:2, 2:2).

За чверть століття "Баварія" ще двічі тріумфувала в Лізі чемпіонів. Але для команд Юппа Хайнкеса та Гансі Фліка працювала інша прикмета – не трапився "Реал" на шляху, перемагай в турнірі. Шанс поквитатися з мадридцями за попередні невдачі "Мюнхен" матиме в двох побаченнях – 30 квітня і 8 травня.

Наразі показники команд у класичному протистоянні майже рівні. Загалом у Кубку чемпіонів "Баварія" і "Реал" провели 26 очних матчів. Мюнхенці здобули 11 перемог, мадридці виграли 12 поєдинків. Різниця м'ячів – 41:39 на користь "вершкових". Утім, за кількістю здобутих трофеїв "Реал" на світлові роки попереду – 14 "вухатих" кубків проти лише шести в "Баварії"...

Магія мадридців у Лізі чемпіонів підкорила навіть букмекерів. Британська контора William Hill віддала перевагу мюнхенцям у першому поєдинку, але фактично впевнена у виході "вершкових" у фінал. Якщо коефіцієнт на домашню перемогу "Баварії" склав 2,23, то кеф на прохід "Реала" в цій ситуації – майже жалюгідні 1,50.

Протистояння з "Баварією" стане ще одним викликом для Андрія Луніна. Українець отримав відпочинок у чемпіонаті Іспанії та сповнений сил готується зайняти місце між стійками воріт стадіону "Альянц Арена". Багаторічний "перший номер" мадридців Тібо Куртуа відновився від травми, але навряд готовий після понад піврічної відсутності засяяти в півфіналі Ліги чемпіонів.