"Бавария" – "Реал": что нужно знать о классическом противостоянии в полуфинале Лиги чемпионов

Кратко об истории противостояний "Баварии" и "Реала", где смотреть поединок и прогноз букмекеров – в подборке РБК-Украина .

Матч "Бавария" – "Реал" состоится во вторник, 30 апреля. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22.00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет медиасервис MEGOGO в подписках "Максимальная" и "Спорт", а также сервис Volia TV посредством каналов "MEGOGO Футбол".

Противостояние "Баварии" и "Реала" – абсолютная классика турнира еще с тех времен, когда он именовался Кубком чемпионов. Впервые турнирные пути мюнхенцев со "сливочными" пересеклись в полуфинале сезона 1975/76. После ничьей в Мадриде (1:1) "ротен" взяли свое на "Олимпиаштадионе" с дублем Герда Мюллера, чтобы в третий раз подряд взять "ушастый" трофей.

Постепенно "Бавария" и "Реал" ушли в тень, чтобы возобновить эпичное соперничество на рубеже веков. Начиная с сезона 1999/2000, немецкий и испанский гранды сыграли 12 поединков за 7 лет. К тому же дважды мюнхенцы сошлись с "галактикос" на стадии полуфинала. Если в первом сезоне верх взял "Реал", то в следующем – "Бавария". Победить такого оппонента еще и стало хорошей приметой. И мадридцы, и мюнхенцы завоевали кубок после победы одних над другими. "Реал" еще и повторил этот трюк в сезоне 2001/02.

После небольшой паузы "сливочные" взялись за старое в сезоне 2013/14. Это двойное свидание с мюнхенцами получилось неконкурентным. После минимальной победы на "Бернабеу" с голом Бензема "Реал" просто уничтожил "Баварию" на выезде (4:0). Дубли в составе мадридцев оформили Серхио Рамос и Криштиану Роналду.

Немецкий гранд отчаянно пытался остановить "Реал" и в сезоне 2016/17, и в кампании 2017/18. Впрочем, остановить машину Зинедина Зидана по штамповке новой надписи Real Madrid на Кубке чемпионов не смогли. Хотя во втором случае мюнхенцы были рядом и даже в обоих поединках забивали первыми (1:2, 2:2).

За четверть века "Бавария" еще дважды триумфовала в Лиге чемпионов. Но для команд Юппа Хайнкеса и Ханси Флика работала другая примета – не случился "Реал" на пути, побеждай в турнире. Шанс поквитаться с мадридцами за предыдущие неудачи "Мюнхен" будет иметь в двух свиданиях – 30 апреля и 8 мая.

Пока показатели команд в классическом противостоянии почти равны. Всего в Кубке чемпионов "Бавария" и "Реал" провели 26 очных матчей. Мюнхенцы одержали 11 побед, мадридцы выиграли 12 поединков. Разница мячей – 41:39 в пользу "сливочных". Впрочем, по количеству завоеванных трофеев "Реал" на световые годы впереди – 14 "ушастых" кубков против шести у "Баварии"...

Магия мадридцев в Лиге чемпионов покорила даже букмекеров. Британская контора William Hill предпочла мюнхенцев в первом поединке, но фактически уверена в выходе "сливочных" в финал. Если коэффициент на домашнюю победу "Баварии" составил 2,23, то кэф на проход "Реала" в этой ситуации – почти жалкие 1,50.

Противостояние с "Баварией" станет еще одним вызовом для Андрея Лунина. Украинец получил отдых в чемпионате Испании и полон сил готовится занять место между штангами ворот стадиона "Альянц Арена". Многолетний "первый номер" мадридцев Тибо Куртуа восстановился от травмы, но вряд ли готов после более чем полугодового отсутствия засиять в полуфинале Лиги чемпионов.