"Баварія" – "Реал": Лунін прилетів на матч Ліги чемпіонів у компанії топ-конкурента

Український голкіпер під час перельоту сфотографувався разом із Тібо Куртуа. Бельгієць вперше за тривалий час потрапив до заявки "вершкових" на поєдинок.

Лунін став основним воротарем "Реала" внаслідок важкої травми Куртуа. Українець витіснив із рамки воріт іспанця Кепу Аррісабалагу, якого мадридці екстрено підписали після потрапляння бельгійського кіпера в лазарет. Саме Лунін став співтворцем перемоги "вершкових" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті".

Лунін провів 28 матчів у всіх турнірах у нинішньому сезоні. Найімовірніше, українець вийде в старті "Реала" на перший поєдинок проти "Баварії". Натомість у матчі-відповіді цілком вірогідна поява Куртуа.

Фото: Андрій Лунін і Тібо Куртуа на борту чартеру до Мюнхена (realmadrid.com)

Андрій Лунін у складі "Реала"

До лав "вершкових" перейшов у літнє трансферне вікно-2018. Перехід із луганської "Зорі" коштував мадридцям орієнтовно 8,5 млн євро.

На правах оренди з "Реала" захищав кольори іспанських "Леганеса", "Вальядоліда" та "Ов'єдо". На "Сантьяго Бернабеу" став дублером Тібо Куртуа. Після травми бельгійця статус українця не змінився. Утім, у листопаді виграв конкуренцію за місце в старті в Кепи.

Загалом провів за "Реал" 45 матчів у всіх турнірах, 16 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і два Суперкубка Іспанії, трофей Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.