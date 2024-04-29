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"Бавария" – "Реал": Лунин прилетел на матч Лиги чемпионов в компании топ-конкурента

Фото: Тибо Куртуа и Андрей Лунин на тренировке "сливочных" (cope.es)
Автор: Антон Федорцив

Мадридский "Реал" с украинцем Андреем Луниным в составе прибыл в Германию на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Украинский голкипер во время перелета сфотографировался вместе с Тибо Куртуа. Бельгиец впервые за длительное время попал в заявку "сливочных" на поединок.

Лунин стал основным вратарем "Реала" в результате тяжелой травмы Куртуа. Украинец вытеснил из рамки ворот испанца Кепу Аррисабалагу, которого мадридцы экстренно подписали после попадания бельгийского кипера в лазарет. Именно Лунин стал сотворцем победы "сливочных" в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Лунин провел 28 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне. Скорее всего, украинец выйдет в старте "Реала" на первый поединок против "Баварии". В ответном матче вполне вероятно появление Куртуа.

 

 

Фото: Андрей Лунин и Тибо Куртуа на борту чартера в Мюнхен (realmadrid.com)

 

Андрей Лунин в составе "Реала"

В ряды "сливочных" перешел в летнее трансферное окно-2018. Переход из луганской "Зари" стоил мадридцам ориентировочно 8,5 млн евро.

На правах аренды из "Реала" защищал цвета испанских "Леганеса", "Вальядолида" и "Овьедо". На "Сантьяго Бернабеу" стал дублером Тибо Куртуа. После травмы бельгийца статус украинца не изменился. Впрочем, в ноябре выиграл конкуренцию за место в старте у Кепы.

В общей сложности провел за "Реал" 45 матчей во всех турнирах, 16 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и два Суперкубка Испании, трофей Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.

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