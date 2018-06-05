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Интервью

Бавария приняла собственный план ужесточения миграционной политики

НовостиОбщество    05.06.2018 - 17:43
Фото: иллюстративное фото (facebook.com/beroeva)
Фото: иллюстративное фото (facebook.com/beroeva)

План предусматривает фрахтовку самолетов для ускоренной высылки мигрантов, которые получили отказ в убежище, в страны их происхождения

Парламент Баварии единогласно поддержал предложенный правительством этой федеральной земли собственный "план предоставления политического убежища", который предполагает значительное ужесточение миграционной политики. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, план предусматривает фрахтовку самолетов для ускоренной высылки мигрантов, которые получили отказ в убежище, в страны их происхождения.

Сообщается, что региональный план, который вступит в силу в августе, предусматривает также создание семи центров первичного размещения мигрантов, где их заявления будут рассматривать в ускоренном режиме. В этих центрах просителям убежища вместо денег будут выдавать карты с чипом, с помощью которых они смогут покупать пищу и одежду.

Как ранее пояснили в баварском правительстве, нововведение должно сделать обращение за получением убежища на территории Баварии менее привлекательным.

"Мы хотим показать, что наше правовое государство работает и может стать примером для всей Германии", - прокомментировал документ премьер-министр Баварии Маркус Зьодер.

Напомним, ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер заявил, что каждый второй беженец, прибывший в Германию из Сирии, не останется в стране.

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Теги публикации: Бавария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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