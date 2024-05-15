UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Баварія" повернулася до нульового варіанту в питанні тренера: відомі подробиці

Фото: Томас Тухель знову став бажаним тренером для босів "Мюнхена" (twitter.com/FCBayernEN)
Автор: Антон Федорців

Керівництво мюнхенської "Баварії" передумало відпускати Томаса Тухеля з посади головного тренера команди. Німець планував піти після завершення сезону 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

50-річний фахівця вирвався у фаворити на посаду керманича "ротен" у новому сезоні. Менеджмент німецького гранда вмовлятиме тренера залишитися.

Тухель нібито став останнім варіантом для "Баварії". Боси мюнхенців не змогли "завербувати" жодного з бажаних тренерів. Півфіналісту Ліги чемпіонів почергове відмовили Хабі Алонсо ("Байєр"), Юліан Нагельсманн (збірна Німеччини) та Ральф Рангнік (збірна Австрії).

Упродовж останнього часу з "Баварією" почали пов'язувати колишнього керманича команди Гансі Фліка та головного тренера "Крістал Пелас" Олівера Гласнера. Утім, перемовини з першим зайшли в глухий кут. Натомість лондонці забажали 100 млн євро відступних.

Хто такий Томас Тухель

Уродженець містечка Крумбах, недовго виступав за "Штутгартер Кікерс" і "Ульм". У 25 років вимушено завершив ігрову кар'єру через хронічну травму суглобів.

До тренерської роботи взявся у 2000 році. Працював із юніорами "Штутгарта", "Аугсбурга" та "Майнца". У серпні 2009-го очолив першу команду "Майнца" та провів на її чолі майже 5 років. Пізніше тренував "Боруссію" Д, "Парі Сен-Жермен" і "Челсі".

На чолі дортмундців завоював Кубок Німеччини, з французьким грандом – 2 титули Ліги 1, Кубок Франції, Кубок французької ліги та два Суперкубка Франції, а з лондонцями тріумфував у Лізі чемпіонів 2020/21, Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу. "Баварію" очолив навесні торік і здобув "золото" Бундесліги в дебютному сезоні.

До слова, раніше розібрали кінець чемпіонської серії Комана з "Баварії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БаваріяЧемпіонат Німеччини