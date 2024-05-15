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"Бавария" вернулась к нулевому варианту в вопросе тренера: известны подробности

Фото: Томас Тухель снова стал желанным тренером для боссов "Мюнхена" (twitter.com/FCBayernEN)
Автор: Антон Федорцив

Руководство мюнхенской "Баварии" передумало отпускать Томаса Тухеля с поста главного тренера команды. Немец планировал уйти после завершения сезона 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

50-летний специалист вырвался в фавориты на должность наставника "ротен" в новом сезоне. Менеджмент немецкого гранда будет уговаривать тренера остаться.

Тухель вроде бы стал последним вариантом для "Баварии". Боссы мюнхенцев не смогли "завербовать" ни одного из желанных тренеров. Полуфиналисту Лиги чемпионов поочередно отказали Хаби Алонсо ("Байер"), Юлиан Нагельсманн (сборная Германии) и Ральф Рангник (сборная Австрии).

В последнее время с "Баварией" начали связывать бывшего вождя команды Ганси Флика и главного тренера "Кристал Пэлас" Оливера Гласнера. Впрочем, переговоры с первыми зашли в тупик. В то же время лондонцы пожелали 100 млн евро отступных.

Кто такой Томас Тухель

Уроженец городка Крумбах, недолго выступал за "Штутгартер Кикерс" и "Ульм". В 25 лет вынужденно завершил игровую карьеру из-за хронической травмы суставов.

К тренерской работе приступил в 2000 году. Работал с юниорами "Штутгарта", "Аугсбурга" и "Майнца". В августе 2009-го возглавил первую команду "Майнца" и провел во главе ее почти 5 лет. Позже тренировал "Боруссию" Д, "Пари Сен-Жермен" и "Челси".

Во главе дортмундцев завоевал Кубок Германии, с французским грандом – 2 титула Лиги 1, Кубок Франции, Кубок французской лиги и два Суперкубка Франции, а с лондонцами триумфовал в Лиге чемпионов 2020/21, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира. "Баварию" возглавил весной прошлого года и завоевал "золото" Бундеслиги в дебютном сезоне.

К слову, ранее разобрали конец чемпионской серии Комана из "Баварии".

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