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"Бавария" переманила защитника "Ювентуса"

Фото: Маттейс де Лигт и Хасан Салихамиджич (fcbayern.com)
Автор: Антон Федорцив

Центрбек сборной Нидерландов Маттейс де Лигт перебрался в мюнхенскую "Баварию" из туринского "Ювентуса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

22-летний нидерландец будет выступать в Бундеслиге. С мюнхенцами он подписал 5-летний контракт.

Трансфер де Лигта обошелся "Баварии" ориентировочно в 67 млн ​​евро. В составе немецкого гранда он заменит Никласа Зюле, пополнившего в летнее трансферное окно ряды дортмундской "Боруссии".

Де Лигт провел в Серии А три сезона. Во всех турнирах за "Ювентус" защитник сыграл 117 матчей, в которых забил 8 мячей. Он стал чемпионом Италии 2020/21, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

"Старая синьора" оперативно подыскала замену воспитаннику "Аякса". Де Лигта, вероятнее всего, заменит лидер обороны соседей из "Торино" – бразилец Бремер, которого увели из-под носа "Интера".

К слову, новичок "Борруссии" Д Алле узнал об онкозаболевании после медобследования.

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