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"Баварія" переманила оборонця "Ювентуса"

Фото: Маттейс де Лігт і Хасан Саліхаміджіч (fcbayern.com)
Автор: Антон Федорців

Центрбек збірної Нідерландів Маттейс де Лігт перебрався до мюнхенської "Баварії" з туринського "Ювентуса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

22-річний нідерландець виступатиме в Бундеслізі. Із мюнхенцями він підписав 5-річний контракт.

Трансфер де Лігта коштував "Баварії" орієнтовно 67 млн євро. У складі німецького гранда він замінить Нікласа Зюле, який у літнє трансферне вікно поповнив лави дортмундської "Боруссії".

Де Лігт провів у Серії А три сезони. У всіх турнірах за "Ювентус" оборонець зіграв 117 матчів, у яких забив 8 м'ячів. Він став чемпіоном Італії 2020/21, а також здобув Кубок і Суперкубок країни.

"Стара синьйора" оперативно підшукала заміну вихованцю "Аякса". Де Лігта, найімовірніше, замінить лідер оборони сусідів із "Торіно" – бразилець Бремер, якого забрали з-під носа "Інтера".

До слова, новачок "Боррусії" Д Аллє дізнався про онкозахворювання після медобстеження.

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БаваріяЮвентусЧемпіонат Німеччини