У звездного новичка Бундеслиги диагностировали рак
Форвард дортмундской "Боруссии" Себастьен Алле узнал о страшной болезни. Во время обследования у него обнаружили опухоль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
28-летний новичок "шмелей" обратился к медикам из-за боли. Врачи диагностировали у ивуарийца рак яичка.
"Вся семья BVB желает Себастьену как можно скорейшего выздоровления, чтобы мы все снова могли его обнять. Мы приложим все усилия, чтобы он получил лучшее лечение", – рассказал спортдир дортмундцев Кель.
Только 6 июля Алле перебрался в ряды "Боруссии" за 31 млн евро. В Дортмунде он должен был стать заменой норвежцу Эрлингу Холанду, перешедшему в "Ман Сити". Теперь дебют нападающего отложен на неопределенный срок.
В сезоне 2021/22 Себастьен Алле провел 42 матча во всех турнирах за "Аякс", в которых забил 34 мяча. Ранее он также защищал цвета "Вест Хэма", франкфуртского "Айнтрахта", "Утрехта" и "Осера".
Напомним, что австрийский защитник Хинтереггер завершил карьеру из-за политического скандала.
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