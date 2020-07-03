"Бавария" объявила о переходе футболиста "Манчестер Сити"

Клуб подписал с ним пятилетний контракт
Мюнхенская "Бавария" официально сообщила о переходе из "Манчестер Сити" немецкого полузащитника Лероя Сане. Футболист подписал с чемпионом Германии пятилетний контракт - до 30 июня 2025 года.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Мюнхена.
Сумма трансфера составила 45 млн евро без учета возможных бонусов. К новой команде он сможет присоединиться уже на следующей неделе. Сане будет выступать за "Баварию" под 10 номером.
23-летний немец выступал за "Манчестер Сити" с 2016 года, в составе которого он дважды выигрывал чемпионат Англии и Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок и Суперкубок Англии.
В нынешнем сезоне форвард принял участие лишь в одном матче. Из-за тяжелой травмы пропустил большую часть матчей.
Напомним, что УЕФА на два сезона отстранил "Ман Сити" от выступлений во всех европейских клубных турнирах, а также наложил штраф в размере 30 млн евро из-за нарушений финансового фейр-плэй. Клуб был обвинен в завышении стоимости спонсорских контрактов для скрытия убытков.
Сообщалось также, что клуб может быть наказан и английскими футбольными властями. Так, "горожан" могут лишить титула чемпиона Англии 2014 года.
Автор: Вера Олейник