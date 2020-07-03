"Бавария" объявила о переходе футболиста "Манчестер Сити"

Фото: Лерой Сане (fcbayern.com)

Клуб подписал с ним пятилетний контракт

Мюнхенская "Бавария" официально сообщила о переходе из "Манчестер Сити" немецкого полузащитника Лероя Сане. Футболист подписал с чемпионом Германии пятилетний контракт - до 30 июня 2025 года.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Мюнхена.

Сумма трансфера составила 45 млн евро без учета возможных бонусов. К новой команде он сможет присоединиться уже на следующей неделе. Сане будет выступать за "Баварию" под 10 номером.

23-летний немец выступал за "Манчестер Сити" с 2016 года, в составе которого он дважды выигрывал чемпионат Англии и Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок и Суперкубок Англии.

В нынешнем сезоне форвард принял участие лишь в одном матче. Из-за тяжелой травмы пропустил большую часть матчей.

Напомним, что УЕФА на два сезона отстранил "Ман Сити" от выступлений во всех европейских клубных турнирах, а также наложил штраф в размере 30 млн евро из-за нарушений финансового фейр-плэй. Клуб был обвинен в завышении стоимости спонсорских контрактов для скрытия убытков.

Сообщалось также, что клуб может быть наказан и английскими футбольными властями. Так, "горожан" могут лишить титула чемпиона Англии 2014 года.

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Автор: Вера Олейник