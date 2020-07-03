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"Баварія" оголосила про перехід футболіста "Манчестер Сіті"

Новини » Спорт     03.07.2020 - 13:53
"Баварія" оголосила про перехід футболіста "Манчестер Сіті"
Фото: Лерой Сане (fcbayern.com)

Клуб підписав з ним п'ятирічний контракт

Мюнхенська "Баварія" офіційно повідомила про перехід з "Манчестер Сіті" німецького півзахисника Лероя Сане. Футболіст підписав з чемпіоном Німеччини п'ятирічний контракт - до 30 червня 2025 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу з Мюнхена.

Сума трансферу склала 45 млн євро без урахування можливих бонусів. До нової команди він зможе приєднатися вже наступного тижня. Сане виступатиме за "Баварію" під 10 номером.

23-річний німець виступав за "Манчестер Сіті" з 2016 року, в складі якого він двічі вигравав чемпіонат Англії і Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок і Суперкубок Англії.

У нинішньому сезоні форвард взяв участь лише в одному матчі. Через важку травму пропустив більшу частину матчів.

Нагадаємо, що УЄФА на два сезони відсторонив "Ман Сіті" від виступів у всіх європейських клубних турнірах, а також наклав штраф в розмірі 30 млн євро через порушення фінансового фейр-плей. Клуб з Манчестера був звинувачений в завищенні вартості спонсорських контрактів для приховування збитків.

Повідомлялося також, що клуб може бути покараний і англійськими футбольною владою. Так, "містян" можуть позбавити титулу чемпіона Англії 2014 року.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України БаваріяМанчестер Сититрансферы
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