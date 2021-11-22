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"Бавария" накануне матча с "Динамо" отправила нескольких игроков на карантин

Автор: Илона Свиридова

Мюнхенская "Бавария" накануне матча с киевским "Динамо" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА отправила на карантин нескольких игроков. Они не примут участие в игре в столице Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter "Баварии".

Сообщается, что Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Максим Чупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс должны отправиться на карантин, поскольку являются контактными лицами одного из представителей клуба, который заболел COVID-19.

Кроме того, уже несколько дней на карантине находится защитники Йозуа Киммих, Никлас Зюле и Йосип Станишич, которые сдали положительные тесты на COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что в немецкой земле Бавария резко ужесточили карантин из-за всплеска заболеваемости COVID-19.

А Мюнхен в очередной раз отказался от рождественской ярмарки из-за пандемии.

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