"Бавария" досрочно стала чемпионом Германии

Мюнхенцы могли оформить чемпионство самостоятельно - сегодня в 19:30 они играют с "Боруссией" Менхенгладбах. Победа в этом матче гарантировала победу в чемпионате. Однако помогли "баварцам" игроки дортмундской "Боруссии". "Шмели" обыграли "Лейпциг", который идет вторым - 3:2. Голы в матче забивали за "Боруссию" - Ройс (7-я минута) и дважды Санчо (51 и 87). У "Лейпцига" отмечались Клостерман (63), Ольмо (77).

За два тура до конца "Лейпциг" отстает от "Баварии" на 7 очков.

Для мюнхенцев это седьмое чемпионство подряд.