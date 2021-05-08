Мюнхенская "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии сезона 2020/2021. Чемпионство "баварцам" помогла оформить дортмундская "Боруссия", которая обыграла ближайшего конкурента "Лейпциг" (3:2).
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Мюнхенцы могли оформить чемпионство самостоятельно - сегодня в 19:30 они играют с "Боруссией" Менхенгладбах. Победа в этом матче гарантировала победу в чемпионате. Однако помогли "баварцам" игроки дортмундской "Боруссии". "Шмели" обыграли "Лейпциг", который идет вторым - 3:2. Голы в матче забивали за "Боруссию" - Ройс (7-я минута) и дважды Санчо (51 и 87). У "Лейпцига" отмечались Клостерман (63), Ольмо (77).
За два тура до конца "Лейпциг" отстает от "Баварии" на 7 очков.
Для мюнхенцев это седьмое чемпионство подряд.
Напомним, ранее досрочное чемпионство в Италии оформил "Интер", который прервал 9-летнюю гегемонию "Ювентуса". Миланский клуб стал недосягаемым за 4 тура до конца.
Отметим, в УПЛ также уже известен чемпион. "Динамо" одержало победу в первенстве за 3 тура до финиша.