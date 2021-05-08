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"Баварія" достроково стала чемпіоном Німеччини

Автор: Ігор Литвиненко

Мюнхенська" Баварія " достроково стала чемпіоном Німеччини сезону 2020/2021. Чемпіонство "баварцям" допомогла оформити дортмундська "Боруссія", яка обіграла найближчого конкурента" Лейпциг " (3:2).

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Мюнхенці могли оформити чемпіонство самостійно-сьогодні о 19: 30 вони грають з "Боруссією" Менхенгладбах. Перемога в цьому матчі гарантувала перемогу в чемпіонаті. Однак допомогли "баварцям" гравці дортмундської "Боруссії". "Джмелі "обіграли" Лейпциг", який йде другим - 3:2. Голи в матчі забивали за "Боруссію" -Ройс (7-а хвилина) і двічі Санчо (51 і 87). У "Лейпцига" відзначалися Клостерман (63), Ольмо (77).

За два тури до кінця "Лейпциг" відстає від "Баварії" на 7 очок.

Для мюнхенців це сьоме чемпіонство поспіль.

Нагадаємо, раніше дострокове чемпіонство в Італії оформив "інтер", який перервав 9-річну гегемонію "Ювентуса". Міланський клуб став недосяжним за 4 тури до кінця.

Відзначимо, в УПЛ також вже відомий чемпіон. "Динамо" здобуло перемогу в першості за 3 тури до фінішу.

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