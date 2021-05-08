"Баварія" достроково стала чемпіоном Німеччини

Мюнхенці могли оформити чемпіонство самостійно-сьогодні о 19: 30 вони грають з "Боруссією" Менхенгладбах. Перемога в цьому матчі гарантувала перемогу в чемпіонаті. Однак допомогли "баварцям" гравці дортмундської "Боруссії". "Джмелі "обіграли" Лейпциг", який йде другим - 3:2. Голи в матчі забивали за "Боруссію" -Ройс (7-а хвилина) і двічі Санчо (51 і 87). У "Лейпцига" відзначалися Клостерман (63), Ольмо (77).

За два тури до кінця "Лейпциг" відстає від "Баварії" на 7 очок.

Для мюнхенців це сьоме чемпіонство поспіль.