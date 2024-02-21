UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Баварія" анонсувала відставку Тухеля: є важливий нюанс

Фото: Томас Тухель стане безробітним влітку (facebook.com/fcbayern.en)
Автор: Антон Федорців

Керівництво мюнхенської "Баварії" вирішило завершити співпрацю з головним тренером команди Томасом Тухелем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

50-річний фахівець покине лави німецького гранда після нинішнього сезону. Він очолив "ротен" торік навесні.

"Ми домовилися, що припинимо співпрацю по завершенні сезону. До того часу ми з тренерським штабом, звісно, продовжимо робити все можливе, щоб досягнути максимального успіху", – заявив Тухель.

Тренер у березні 2023-го підписав контракт на два повних сезони з "Баварією". Утім, погодився розірвати договір після першого на перемовинах із гендиректором мюнхенців Яно-Крістіаном Дрезеном. Минулий сезон Тухель завершив із чемпіонським титулом.

На старті кампанії 2023/24 "Баварія" програла Суперкубок Німеччини РБ "Лейпциг". У рамках Бундесліги мюнхенці вже відстали на 8 очок від леверкузенського "Байєра". Натомість минулого тижня "Баварія" зазнала сенсаційної поразки від "Лаціо" в Лізі чемпіонів.

До слова, напередодні "Інтер" мінімально здолав "Атлетіко" з голом Арнаутовіча.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БаваріяЧемпіонат НімеччиниЛіга чемпіонів