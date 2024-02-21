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"Баварія" анонсувала відставку Тухеля: є важливий нюанс

Мюнхен, Середа 21 лютого 2024 11:59
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"Баварія" анонсувала відставку Тухеля: є важливий нюанс Фото: Томас Тухель стане безробітним влітку (facebook.com/fcbayern.en)
Автор: Антон Федорців

Керівництво мюнхенської "Баварії" вирішило завершити співпрацю з головним тренером команди Томасом Тухелем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

50-річний фахівець покине лави німецького гранда після нинішнього сезону. Він очолив "ротен" торік навесні.

"Ми домовилися, що припинимо співпрацю по завершенні сезону. До того часу ми з тренерським штабом, звісно, продовжимо робити все можливе, щоб досягнути максимального успіху", – заявив Тухель.

Тренер у березні 2023-го підписав контракт на два повних сезони з "Баварією". Утім, погодився розірвати договір після першого на перемовинах із гендиректором мюнхенців Яно-Крістіаном Дрезеном. Минулий сезон Тухель завершив із чемпіонським титулом.

На старті кампанії 2023/24 "Баварія" програла Суперкубок Німеччини РБ "Лейпциг". У рамках Бундесліги мюнхенці вже відстали на 8 очок від леверкузенського "Байєра". Натомість минулого тижня "Баварія" зазнала сенсаційної поразки від "Лаціо" в Лізі чемпіонів.

До слова, напередодні "Інтер" мінімально здолав "Атлетіко" з голом Арнаутовіча.

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